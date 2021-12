Sexta edição do UFC no Brasil deve acontecer em janeiro

Sucesso crescente com o público brasileiro, o Ultimate Fighting Championship (UFC) não deve demorar para ter outro evento no país. Segundo o site especializado MMA Junkie, o UFC 156 deve acontecer no Brasil em janeiro do próximo ano, mais precisamente no dia 19 de janeiro.

O site também especula que o manauense José Aldo, campeão dos Pesos-Pena, deve fazer a luta principal da noite, encarando o desafiante ao título e ex-campeão dos Leves, Frankie Edgar. O combate, que estava programado para acontecer no UFC Rio 3, no último dia 13, teve que ser cancelado após lesão do brasileiro.

A cidade que receberá o UFC 156, no entanto, ainda é uma incógnita. O MMA Junkie aponta Sâo Paulo como a favorita pela organização para realizar o evento. O Rio de Janeiro, por três vezes ,e Belo Horizonte, uma vez, já foram sede do UFC em sua era moderna.

Seria o retorno do torneio ao seu palco original em solo brasileiro. Em outubro de 1998, a capital paulista recebeu o primeiro evento do UFC no Brasil. Batizado simplesmente de UFC Brazil, o evento foi organizado ainda na era antiga do torneio, antes de ser adquirido por Dana White os irmãos Fertita e com isso ganhar o mundo. A luta principal daquela noite aconteceu entre Vítor Belfort e Wanderlei Silva, com vitória por nocaute para o primeiro.

Se confirmada, a luta entre José Aldo e Frankie Edgar será a segunda defesa de cinturão do brasileiro em seu país. Em janeiro, o Peso-Pena derrotou Chad Mendes e manteve o seu cinturão diante de uma multidão no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2.

