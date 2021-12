O Sevilla mostrou sua força neste domingo, ao derrotar uma das principais potências do país e da Europa. Pela nona rodada do Campeonato Espanhol, a equipe de Paulo Henrique Ganso, que não saiu do banco, recebeu o Atlético de Madrid, fez um jogo de igual para igual e marcou na reta final para vencer por 1 a 0.

Estadão Conteúdo Sevilla vence confronto direto com o Atlético de Madrid e assume ponta provisória

O resultado colocou o Sevilla na liderança da tabela, pelo menos momentaneamente. A equipe chegou a 20 pontos e ultrapassou o Barcelona e o próprio Atlético de Madrid. Mas o Real Madrid ainda atua neste domingo e pode ir a 21 pontos para reassumir a ponta.

Depois do triunfo, o Sevilla descansa e só volta a campo no fim de semana que vem, quando enfrenta o Sporting Gijón fora de casa, no sábado. O Atlético de Madrid, por sua vez, vai receber o Málaga, também no sábado.

Como costuma fazer quando enfrenta grandes equipes, principalmente fora de casa, o Atlético se fechou neste domingo e diminuiu o ritmo da partida. Nos contra-ataques, teve as duas principais oportunidades do primeiro tempo. Aos 16, Gameiro finalizou firme e exigiu ótima defesa de Sergio Rico. Aos 39, Correa saiu sozinho de frente para o goleiro, tentou colocar, mas jogou para fora.

O Sevilla voltou melhor para o segundo tempo e acertou a trave aos quatro minutos, com Nasri, após linda jogada. Aos sete, foi a vez de Vázquez aproveitar cruzamento do brasileiro Mariano e finalizar para ótima defesa de Oblak.

O controle da partida já era do Sevilla, que chegaria ao gol da vitória aos 28 minutos. Vietto recebeu no meio de campo e deu enfiada precisa para Nzonzi, que ganhou da defesa na velocidade e finalizou cruzado, sem chance para Oblak. Minutos depois, o meia Koke foi expulso e encerrou qualquer chance de reação do Atlético.

CELTA GOLEIA

No outro jogo já encerrado deste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo goleou o Deportivo La Coruña por 4 a 1, em casa. Com o resultado, se aproximou da zona de classificação para as competições europeias, com 13 pontos, em oitavo. Já o La Coruña parou nos oito, em 17.º, à beira da zona de rebaixamento.

Apesar da goleada, o primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Celta abriu o placar aos 31 minutos, com Mallo, mas levou o empate somente cinco minutos depois, com o gol de Albentosa. Somente na reta final da segunda etapa que os donos da casa deslancharam. Aos 15, Aspas marcou de pênalti. Orellana faria o terceiro aos 32 e o mesmo Aspas fecharia o placar aos 36.

adblock ativo