Sete atletas do Vitória disputarão o Brasileiro de Taekwondo no Rio

A equipe de Taekwodo do Vitória participará entre os dias 10 e 12 de agosto do Campeonato Brasileiro 2018 da modalidade, que acontecerá no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Sete atletas do Rubro-Negro disputarão as categorias adulto e master: Álisson Bomfim, Alex Franco, Fabrício Souza, Rafael de Jesus, Giovanni Sant'ana, Josyhenrique Cruz e Sabrina Miranda, treinados por Giovanni Santos. O torneio valerá 20 pontos no ranking nacional.

"O campeonato tem grande relevância para os atletas e estou com uma expectativa muito boa. Vale vinte pontos no ranking nacional, é o maior campeonato da temporada e o campeão de cada categoria garante vaga no Grand Islam de 2019, que credencia atletas para a Seleção Brasileira", disse Álisson Bomfim, que irá competir pela categoria adulto até 80kg, por meio de nota da assessoria do clube.

