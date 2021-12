Sesc Triathlo: atletas torcem pelo sucesso geral da equipe

Então praticante solitário de triatlo na Praia do Nordeste de Amaralina, o professor Givaldo Araújo decidiu convidar pessoas do bairro para se juntar a ele nos treinos.

Não imaginava que, da iniciativa, surgiria o projeto Nordestri, em 2008. Com o tempo, eventos como a etapa Salvador do Sesc Triathlon, domingo, 29, às 7h, no Comércio, foram incluídas na agenda da equipe.

E os alunos, embora se enfrentem nas provas, torcem um pelo sucesso do outro. Um deles é o salva-vidas e ex-surfista Helenilton Lima, de 26 anos, que reconhece ter aperfeiçoado o nado, corrida e pedalada nas aulas de triatlo.

"Nadava desorientado e fazia uma travessia de 5 km em 55 minutos. Agora, em até 43 minutos", exemplificou, lembrando que, no último domingo, foi sexto na elite da Copa Brasil de Triatlhon, no Espírito Santo.

As aulas de natação o ajudam a salvar vítimas de afogamentos desde o começo na profissão, há cinco anos. O primeiro dos salvamentos ele não esquece: "Larguei a quentinha do almoço e sai correndo com outro colega para tirar dois rapazes e uma moça da água", contou.

Após salvar os rapazes, que tinham sinais de embriaguez, veio a surpresa: "quando voltei, um cachorro estava comendo meu almoço", relatou, após o treino desta semana para as três provas do Circuito do Sesc.

Estudo obrigatório

Pela equipe do projeto Nordestri ainda vai competir o também salva-vidas Danilo Guimarães, de 26 anos, o funileiro de veículos Sidney Borges, 31, e o ajudante de pintor de automóveis, Eduardo Santos, 20.

Assim como em 2012, o grupo vai encarar 750 m de natação, seguidos por 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Hoje um triatleta, Eduardo, aos 17 anos, só queria saber de praia quando foi chamado para projeto. "O professor perguntou logo se eu estava estudando. Ele falou que só entraria se me matriculasse", lembrou.

Agora, prestes a concluir o ensino médio, Eduardo tomou gosto pelos estudos. "Vou fazer vestibular para educação física, igual ao treinador", revelou.

Eduardo já desafia os colegas para, daqui a dois anos, ver quem vence provas do Baiano de Triatlhon. Por enquanto, Danilo, Helenilton e Sidney estão à sua frente no ranking. E é nesta disputa em particular que eles se transformam em rivais.

Tênis caro

O grupo tem bons resultados no circuito do Sesc. Em 2012, Helenilton foi quarto na categoria 25 a 29 anos e Danilo, o segundo na 'comerciários'. Já Eduardo foi campeão na 20 a 24 anos e Sidney, o terceiro.

"Esses meninos calçam tênis de R$ 600. É doação dos 'barões', que às vezes usam o tênis por três meses e passam o par para eles ainda novo", contou o técnico Givaldo.

Na leva de doações, o projeto recebe bicicletas da empresa New World Bike, que também tem a própria equipe de competições de ciclismo.

"Amigos e comerciantes confiam no nosso trabalho e fazem outras doações", afirmou o professor. Ele conta que o projeto tem apenas seis alunos, mas que poderiam ser mais se alguns não tivessem desistido.

"Eu peço um exame médico e dou prazo de até quatro meses. Muitos não trazem", lamentou Givaldo, que também segue cobrando a frequência na escola.

