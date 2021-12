Serviço de streaming compra direitos de transmissão da Série C do Brasileirão

A plataforma de transmissão por streaming DAZN fechou um acordo com a CBF para adquirir os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C. Ao todo, serão transmitidas 86 partidas pela plataforma digital.

A empresa adquiriu os direitos exclusivos pelas próximas quatro temporadas, incluindo todos os duelos das fases finais. Como parte do acordo, serão transmitidos quatro jogos por rodada.

Neste sábado, 27, a plataforma já transmiste o primeiro jogo, Ypiranga x Paysandu, às 17h15. A plataforma digital atua no Brasil ainda de forma gratuita, através do Youtube. O lançamento oficial é previsto ainda para o primeiro semestre, quando a DAZN terá pacotes de transmissão de campeonatos nacionais e internacionais com cobranças de mensalidades.

