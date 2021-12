Sérvia vence Azerbaijão pelas Eliminatórias europeias; Chipre surpreende Eslovênia

A Sérvia sofreu mas conseguiu vencer por 2 a 1 em sua visita ao Azerbaijão, nesta terça-feira, 30, em Baku, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enquanto o Chipre venceu a Eslovênia por 1 a 0.

Aleksandar Mitrovic (aos 16 e 81 minutos) marcou os dois gols da Sérvia. Emin Makhmudov (aos 59, de pênalti) havia empatado provisoriamente para o Azerbaijão.

Na classificação do grupo A, a Sérvia lidera com 7 pontos em três jogos e coloca pressão sobre Portugal (2º, com 4 pontos), que visita o Luxemburgo nesta terça-feira (3º, com 3 pontos).

Já a Eslovénia sofreu um duro golpe em suas pretensões de se classificar para Catar-2022 ao perder por 1 a 0 em sua visita ao Chipre, com um gol de Ioannis Pittas (42).

Os eslovenos, que estrearam na semana passada com uma vitória esperançosa de 1 a 0 sobre a Croácia, sofreram a segunda derrota consecutivo após perder para a Rússia, no sábado.

Eles ficaram com 3 pontos, enquanto o Chipre tem agora 4 pontos.

A Rússia (6 pontos), que visita a Eslováquia (2 pontos) nesta terça-feira, pode assumir a liderança isolada do Grupo H se conquistar sua terceira vitória consecutiva.

