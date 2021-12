Serrano tenta recuperação diante do Confiança

Lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste. Dois jogos, duas goleadas sofridas. A primeira, para o América-RN por 5 a 1, em Vitória da Conquista. A segunda, diante do Leão por 3 a 1, no Barradão.

Nesta quarta-feira, 18, a partir das 19h, o Serrano enfrenta o Confiança, em Aracaju, e tem uma nova chance para se redimir da, até agora, pífia campanha. Para o técnico Ricardo Silva, não há tempo para lamentações. "Tivemos derrotas duras, difíceis. Mas que, em parte, nos serviram como lição. Trabalhamos duro nestes últimos dias e estamos focados para começarmos nossa recuperação", avaliou.

Ele deve promover alterações na escalação. Porém preferiu não revelar nenhuma delas. "Posso mudar alguns atletas, sim, mas, vou deixar a dúvida para o Confiança".

