Serrano marca dois amistosos no interior

Em preparação para o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, o Serrano já iniciou a pré-temporada e marcou dois amistosos. O primeiro será no dia 18 de janeiro, contra a seleção de Itagimirim, e o segundo será no dia 25, quando joga contra o Guanambi.

Esta será a primeira vez que o time rubro-verde disputará a Copa do Nordeste, classificado após vencer a primeira fase do último Campeonato Baiano. O time iniciou sua pré-temporada nesta semana, treinando em Porto Seguro, que será sua casa nesta temporada.

A comissão técnica é liderada pelo treinador Ricardo Silva, que teve várias passagens pelo Vitória. A expectativa de Silva é fazer com que os atletas atinjam 70% da condição física ideal até a estreia no Baianão, contra o Feirense, no dia 1º de fevereiro.

