Serrano ganha e embola grupo do Vitória pelo Nordestão

O time baiano goleou o Confiança por 3 a 0 na quinta-feira, 5, em Porto Seguro, no complemento da quarta rodada do Grupo A do Nordestão, e ultrapassou o próprio time sergipano.

Amaral fez todos os gols, dois deles de pênalti. Em Aracaju, na partida anterior, as duas equipes haviam empatado por 1 a 1.

O Vitória lidera a chave, com nove pontos. O América-RN possui seis. Empatados com quatro pontos, o Serrano leva vantagem sobre o Confiança pelo número de gols marcados.

Na próxima quarta-feira, as equipes baianas duelarão no sul do estado.

