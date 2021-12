Serrano estreia no Nordestão com meta ambiciosa

Após começar com o "pé direito" no Campeonato Baiano, com triunfo por 2 a 0 sobre o Feirense e liderança do Grupo 1, o Serrano espera repetir o bom desempenho na Copa do Nordeste. Ele estreia nesta quinta-feira, 5, às 19h, em casa, contra o América-RN, que venceu por 2 a 0 o Potiguar de Mossoró no seu respectivo Estadual.

Para o técnico Ricardo Silva, do Serrano, não se pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. "A Copa do Nordeste é um torneio curto. São poucos jogos e não podemos nos dar ao luxo de tropeçar. Então, nesta quinta-feira, só o triunfo nos interessa", disse, enfático, o treinador.

Ele lamenta o fato de sua equipe não poder atuar no Estádio Municipal de Porto Seguro. O palco da partida desta quinta será o Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, sede original do clube. "Nosso mando de campo seria em Porto Seguro, já que estamos sediados lá. Mas o estádio apresenta pendências (sem laudo técnico). Então, esperamos que, mesmo com a distância, nosso torcedor possa comparecer no Lomantão e nos ajudar", afirmou.

Para o duelo, Ricardo Silva deve realizar apenas uma mudança em relação à escalação que derrotou o Feirense no último domingo, em Feira de Santana. O zagueiro Marcelo teve sua documentação regularizada e deve entrar no lugar de Bremmer.

Além do beque, o meio-campista Bida, de 30 anos, destaque do elenco, também está apto para sua primeira partida oficial pelo Índio Mongoió e deve ser opção no banco de reservas nesta quinta.

"Vou conversar com o Bida e ver se ele tem condições de ficar no banco. Se estiver, ótimo. É um jogador que foi campeão da Copa do Nordeste comigo em 2010, quando estávamos no Vitória. É um atleta que pode nos ajudar muito dentro e fora de campo", ressaltou o treinador.

Reforços no Mecão

O time potiguar também ganhou reforços de última hora. Na terça-feira, três novos contratados tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já podem vestir a camisa rubra.

Após ficar fora no domingo passado, o meia Thiago Potiguar deve aparecer entre os titulares no Lomanto Júnior. "Infelizmente, não estreei domingo por causa da documentação. Agora, espero estar dentro de campo, ajudando meus companheiros a conquistar a vitória nesta quinta", disse Thiago ao site oficial do América-RN.

Além dele, os volantes Maguinho e Marcus Vinícius também estão à disposição do técnico Roberto Fernandes.

