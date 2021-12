Serrano empata fora e mantém liderança do Baianão

O Serrano manteve a liderança do Baianão ao conquistar um ponto fora de casa no empate em 0 a 0 contra o Fluminense de Feira no último domingo, 17, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Já a equipe feirense está com cinco pontos, ocupando a vice-lanterna da competição.

Nos outros jogos da rodada, o Botafogo ficou no empate em casa contra a Jacuipense (1 a 1) e o Bahia de Feira também ficou no empate em casa com o Vitória da Conquista (1 a 1). Só o Juazeiro conseguiu vencer, ao golear em casa o lanterna Atlético de Alagoinhas por 5 a 0.

Fora o Atlético de Alagoinhas, que amarga a lanterna do Baianão com apenas um ponto em quatro jogos, o campeonato está bastante acirrado, com uma diferença de apenas três pontos do líder Serrano para o oitavo colocado Fluminense de Feira.

Na primeira fase do Baianão, cinco times se classificam para a segunda fase, onde terão a companhia de Bahia, Feirense e Vitória, equipes que disputaram a Copa do Nordeste (todas já eliminadas). Já os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão do estadual.

Veja a classificação após a quinta rodada:

1º Serrano - 8 pontos, 5 jogos, saldo +2.

2º Jacuipense - 8 pontos, 5 jogos, saldo +1.

3º Juazeiro - 7 pontos, 4 jogos, saldo +4.

4º Botafogo-BA - 6 pontos, 5 jogos, saldo +1, 7 gols pró.

5º Juazeirense - 6 pontos, 5 jogos, saldo +1, 6 gols pró.

6º Vitória da Conquista - 5 pontos, 4 jogos, saldo +1

7º Bahia de Feira - 5 pontos, 4 jogos, saldo 0.

8º Fluminense de Feira - 5 pontos, 5 jogos, saldo -3.

9º Atlético-BA - 1 ponto, 4 jogos, saldo -7.

