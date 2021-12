Serrano empata fora de casa com Confiança

O triunfo parecia certo. Aos 45 minutos do segundo tempo, Deon marcou para os baianos o que parecia o gol do triunfo. Não foi. Nos acréscimos, mais precisamente aos 48, o Confiança conseguiu empatar com Heverton, pelo Grupo A do Nordestão.

O Serrano continua na lanterna, com um pontinho. No Grupo C, o Salgueiro venceu o Moto Club por 3 a 0, em casa, com dois gols de Paulo Júnior e um de Vitor Caicó.

Em Teresina, O River perdia por 2 a 0, mas conseguiu empatar o jogo contra o Fortaleza, pelo Grupo D, em 2 a 2

