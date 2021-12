Serrano empata e continua na lanterna da Série D

Em Goiás, o Serrano arrancou um 0 a 0 com o Goianésia ontem, mas se manteve na última posição do Grupo 4 da Série D, com dois pontos em quatro jogos.

O time baiano só volta a atuar no dia 16, em Porto Seguro, novamente contra a equipe goiana. Rebaixado no Estadual de 2015 e herdeiro da vaga por causa da Copa Governador do ano passado, ele acumula duas derrotas em casa e duas igualdades como visitante.

O líder Central de Caruaru venceu por 3 a 2 o sergipano Estanciano, em Pernambuco, e chegou aos nove pontos, com 100% de aproveitamento em três partidas. O paraibano Treze descansou nesta quarta rodada.

O outro representante da Bahia, o Colo Colo, que também não venceu ainda, folgou no Grupo 3 da última divisão do Campeonato Brasileiro. Domingo, receberá o Globo, do Rio Grande do Norte, em Ilhéus.

