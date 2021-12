Serrano e Conquista evitam polêmica sobre 2ª vaga na Série D

Serrano e Vitória da Conquista iniciam a disputa do terceiro lugar do Baianão nesta quinta-feira, 3, às 20h30, no Estádio Robertão, em Teixeira de Freitas. Nos bastidores do campeonato, paira uma polêmica sobre a segunda vaga na Série D do Brasileirão.

Inicialmente, a primeira vaga ficou com o vice-campeão da Copa Governador do Estado do ano passado, que foi o Vitória da Conquista. Já a outra seria do clube de melhor campanha no Baianão deste ano, exceto os participantes das Séries A e B do campeonato nacional.

Com a possibilidade do Conquista vencer o Serrano, a Federação Bahiana de Futebol (FBF), publicou na semana passada uma resolução que o clube ficaria com a vaga do Baianão. Já o segundo representante baiano no torneio nacional seria do terceiro colocado da Copa Governador do Estado, que foi a Jacuipense.

O presidente do Serrano, José Alfredo dos Santos, esquivou-se dessa polêmica. "Estou com a cabeça voltada para o confronto contra o Vitória da Conquista. Serão dois jogos muito difíceis. Depois vamos analisar como vai ser essa vaga", disse.

Como a Jacuipense manda os seus jogos no Estádio de Pituaçu, em Salvador, o Vitória da Conquista teria que viajar para a capital baiana num hipotético jogo contra o time de Riachão de Jacuípe pela Série D. Perguntado sobre a logística de pegar a estrada para Salvador ou para Teixeira de Freitas, casa do Serrano, Ederlane Amorim, presidente do time de Conquista, disse não se importar com isso.

"Isso é secundário. Não importa para nós. O importante é ficar atrás de Bahia e Vitória para fortalecer a nossa imagem como a terceira força do futebol baiano", explicou.

Rivalidade

Apesar do Serrano ter mudado sua sede para Teixeira de Freitas neste ano, o confronto mexe com a rivalidade entre as equipes que nasceram em Vitória da Conquista.

"Existe sim a rivalidade. É um clássico do interior. É a mesma coisa de Bahia e Vitória", afirmou José Alfredo, do Serrano.

"Existe pela tradição. O Serrano apenas se ausentou de Conquista nesse ano", disse Ederlane, do Vitória da Conquista. "Mas nosso pensamento principal é o terceiro lugar, principalmente depois desse desastre (a derrota por 6 a 0 para o Vitória)", completou.

