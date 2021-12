Serrano e Colo Colo iniciam corrida pela Terceira Divisão

O quarto e último patamar do Campeonato Brasileiro terá sua abertura neste domingo, 12, com 15 partidas. Os dois representantes baianos, ambos do sul do Estado, já vão a campo. Os adversários são pernambucanos. O Serrano, que originalmente era sediado em Vitória da Conquista, recebe a visita doCentral, de Caruaru, em Porto Seguro, às 16h. No mesmo horário, o Colo Colo, de Ilhéus, encara o Serra Talhada.



A dupla da Bahia está em grupos distintos (veja abaixo) e chegou à Série D de maneira um tanto involuntária.



O Tigre, campeão estadual de 2006, perdeu a disputa de terceiro lugar do Baiano deste ano para a Juazeirense, que optou pela vaga na Copa do Nordeste de 2016. Sobrou o outro prêmio para o Colo Colo: um lugar na Quarta Divisão. Era o que o clube planejava para se manter em atividade.



O vice Vitória da Conquista, por exemplo, devido ao polêmico regulamento do Estadual, ficou sem competições para jogar e se classificou apenas para a Copa do Brasil da próxima temporada.



O Serrano, curiosamente, acabou rebaixado no Baiano, mas se assegurou na competição nacional porque a Jacuipense desistiu do prêmio por sua campanha na Copa Governador de 2014. Assim, o Índio Mongoió herdou seu lugar.



Fórmula



Os 26 estados e o Distrito Federal possuem times na Série D. Eles são divididos em grupos regionalizados na primeira fase. Quem avançar precisa passar pelo mata-mata. Os semifinalistas garantem acesso à Terceirona de 2016.



O Nordeste - origem de três dos seis vencedores anteriores - é a região com mais equipes: 12 das 40.



Entretanto, clubes com maior poder financeiro, do Sul e do Sudeste são os favoritos. O canal Esporte Interativo transmitirá alguns jogos.

