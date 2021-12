Serrano e Colo Colo empatam e seguem fora da classificação

Os representantes baianos no Campeonato Brasileiro da Série D, Colo Colo e Serrano, não saíram de empates nos seus respectivos jogos e permanecem longe da zona de classificação.

No domingo, 19, atuando em casa, o Tigre de Ilhéus ficou no 0 a 0 diante do Campinense, da Paraíba. Como havia perdido na primeira rodada, o time do Sul do Estado tem apenas um ponto e permanece na lanterna do Grupo 3.

Já o Serrano até conseguiu um bom resultado ao empatar fora de casa, contra o Treze, na Paraíba, por 1 a 1. Porém, como perdeu para o Central na rodada anterior, o clube baiano está fora da zona de classificação para a próxima fase, ocupando a terceira posição. O Serrano começou na frente, com gol de Rafael, aos 15 minutos do primeiro tempo. Oito minutos depois, o Treze igualou a partida, tento anotado por Alisson Santana.

3ª rodada

No próximo domingo, o Serrano volta a jogar em casa e enfrenta o Estanciano, de Sergipe, atualmente o lanterna do seu grupo. No mesmo dia, o Colo Colo viaja para enfrentar o Coruripe, em Alagoas. O adversário ocupa a terceira posição na chave do Tigre.

