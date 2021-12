Serrano assume liderança isolada do Campeonato Baiano

Aconteceu no último final de semana a segunda rodada do Campeonato Baiano e o Serrano despontou como líder do certame. Depois de vencer, na primeira rodada, o Atlético de Alagoinhas, fora de casa, o Índio Mongoió recebeu neste domingo, 27, o Juazeiro. E a equipe de Vitória da Conquista não sofreu para vencer por 2 a 0, com os gols marcados por Fred, aos 11, e Jefferson, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Somando seis pontos, o Serrano é o único time que tem campanha perfeita no Estadual. O vice-líder é o Bahia de Feira, que chegou a quatro pontos no sábado, 26, ao bater o Botafogo, por 2 a 1, em Pituaçu. Também no sábado, Juazeirense e Jacuipense empataram por 3 a 3, em Juazeiro.

Jogando em casa, o Fluminense de Feira desperdiçou a chance de conseguir a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Baiano. Diante do Atlético de Alagoinhas, que ocupa apenas o oitavo posto, o Touro do Sertão não conseguiu se impor e o jogo acabou empatado em 0 a 0. Assim, o Flu, que bateu a Jacuipense, em Riachão do Jacuípe, na primeira rodada, terminou o domingo na terceira colocação, com quatro pontos somados.

Resultados da 2ª rodada do Campeonato Baiano:

Juazeirense 3x3 Jacuipense

Botafogo-BA 1x2 Bahia de Feira

Fluminense-BA 0x0 Atlético-BA

Serrano 2x0 Juazeiro

Classificação após a 2ª rodada do Baianão

1º Serrano/BA - 6 pontos

2º Bahia de Feira - 4 ptos (saldo +1, 3 gols pró)

3º Flu de Feira - 4 ptos (saldo +1, 1 gol pró)

4º Juazeirense - 2 ptos

5º Vitória da Conquista - 1 pto (saldo 0)

6º Jacuipense - 1 pto (saldo -1, 3 gols pró)

7º Botafogo/BA - 1 pto (saldo -1, 2 gols pró)

8º Atlético/BA - 1 pto (saldo -1, 1 gol pró)

9º Juazeiro - 0 pto

