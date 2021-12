O futebol vai muito além das quatro linhas, onde resultados, conquistas e derrotas acobertam o submundo do esporte mais popular do planeta. A série de TV, Chuteira Preta, que estreia no dia 13 de julho, às 22h, no canal por assinatura Prime Box Brazil, promete mostrar tudo o que acontece nos bastidores, desde compra de resultados à corrupção de dirigentes e atletas.

Protagonizada pelos atores Márcio Kieling e Nuno Leal Maia, a série já tem seus primeiros teasers, onde é mostrado a vida de Kadu (interpretado por Márcio Kieling), um jogador de 29 anos, multipremiado, saído da periferia, que não tem mais o bom desempenho técnico que o levou à principal seleção do país. Mas ele persiste na volta por cima devido à promessa feita à mãe falecida.

Série de TV expõe submundo do futebol

Na tentativa de voltar ao Brasil, Kadu se envolve com políticos, dirigentes e torcedores que fazem do futebol um verdadeiro negócio corrupto e guiado por interesses individuais.

“A primeira grande habilidade que os jogadores devem aprender é saber lidar com o perigo iminente dentro e fora dos campos a todo instante. Só sobrevivem aqueles que aprendem essa regra que não é tão clara”, pontua o cineasta Paulo Nascimento, que assina roteiro e direção da série.

