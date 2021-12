Série D: Juazeirense e Conquista estão no mesmo grupo

A CBF divulgou a tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 1º de junho e vai até o dia 20 de outubro. Os quatro melhores colocados disputarão a Terceirona em 2014.

Dois baianos na disputa: o Vitória da Conquista, campeão da Taça Estado da Bahia de 2012, e a Juazeirense, que terceira colocada neste Baianão. Ambos estão no Grupo A4.

Os outros integrantes do grupo são o CSA, vice-campeão alagoano e dois times a serem definidos, um de Sergipe e o outro da Paraíba, O Bode estreia no dia da abertura, sábado, fora de casa, contra o representante sergipano. A equipe de Juazeiro dá seu pontapé inicial no torneio no dia 4, quarta-feira, quando receberá o indicado da Paraíba no Estádio Adauto Moraes.

A tabela completa da competição pode ser vista aqui.

