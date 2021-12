Série C terá novo formato em 2020; Jacuipense estreia em casa

Depois das Séries A e B, chegou a vez de a CBF se reunir para falar sobre Terceira Divisão. Após a reunião desta segunda-feira, 2, ficou definido que a Série C terá um novo formato após oito anos (confira os grupos abaixo).

Em 2020, dois quadrangulares ocupam o espaço que era de jogos mata-mata para decidir quem ficava com o acesso. Antes dos duelos derradeiros, os times começam a competição da mesma maneira dos últimos anos: duas chaves com dez times em cada uma delas.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a ideia é diminuir a quantidade de erros de arbitragem que interferem diretamente no acesso, como aconteceu no ano passado, quando o Náutico foi beneficiado com um pênalti no jogo da subida contra o Paysandu.

