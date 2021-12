Sergio Odilon é o novo técnico do Galícia

Após a saída do técnico Roy, que fechou com a Cabofriense, o Galícia acertou com Sérgio Odilon para comandar o time. O treinador já compareceu à atividade de quinta-feira, 26, para conhecer os atletas, no campo do Wet”N Wild.

Depois, seguiu viagem com o elenco para Guanambi, já nesta sexta-feira, 27, onde enfrentará o Flamengo de Guanambi neste domingo, 29, às 16h, no estádio 2 de julho, pela estreia do Campeonato Baiano.

