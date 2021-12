Serena Williams volta a vencer Sharapova e vai à final

Como já virou tradição, Serena Williams derrotou Maria Sharapova nesta quinta-feira e, com isso, avançou para a final do Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Foi a 15ª vitória seguida da tenista norte-americana sobre a rival, ampliando a enorme vantagem no histórico do confronto: em 18 jogos entre elas, a russa só ganhou duas vezes, ambas no ano de 2004.

Dessa vez, Sharapova deu a impressão de que poderia acabar com a freguesia. Ela chegou a abrir 4 a 1 no primeiro set, mas permitiu a reação de Serena, que venceu cinco games seguidos e fechou em 6/4. Depois disso, a norte-americana tomou controle do jogo e não teve trabalho para fazer 6/3 na segunda parcial, finalizando a vitória em 1 hora e 37 minutos de partida.

No duelo desta quinta-feira, 27, as duas tenistas tiveram dificuldades para confirmar o serviço. Mas, no fim, prevaleceu a força de Serena. Agora, depois de eliminar a rival russa que ocupa a sétima colocação no ranking, a norte-americana vai em busca de seu sétimo título em Miami - além de ser a atual campeã, ela venceu também em 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008.

Número 1 do mundo, Serena conhecerá ainda nesta quinta a sua adversária na final marcada para sábado. A outra semifinal do torneio será entre a chinesa Na Li, que ocupa a segunda posição no ranking, e a eslovaca Dominika Cibulkova, atualmente a 11ª colocada. E a norte-americana também leva grande vantagem no histórico dos confrontos com as duas tenistas.

