Serena passa por espanhola e vai às quartas em Madri

A norte-americana Serena Williams voltou a vencer sem dificuldade no Torneio de Madri, e segue firme na defesa do título conquistado no ano passado. Cabeça de chave número 1, ela não teve trabalho para confirmar seu favoritismo diante da espanhola Carla Suárez Navarro e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h16min, calando a torcida da casa.

Após passar pela 14.ª cabeça de chave, Serena já sabe quem será sua adversária nas quartas de final em Madri. Ela terá pela frente a checa Petra Kvitova, que derrotou nesta quinta sua compatriota Lucie Safarova. Em 1h24min de partida, a cabeça de chave número 5 venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Apesar do placar tranquilo, Serena teve que lidar com um péssimo dia no saque para vencer. A norte-americana, extremamente inconstante, permitiu que seu serviço fosse quebrado em quatro oportunidades. Sorte dela que Carla Suárez Navarro também estava em dia ruim e cedeu sete quebras, que fizeram com que a número 1 do mundo fechasse a partida.

Campeã em Madri em 2012 e 2013, Serena não sofre uma derrota neste torneio há quatro anos - em 2011 não o disputou. Já são 15 vitórias consecutivas, desde que foi derrotada por Nadia Petrova na segunda rodada em 2010.

Favoritismo

Na outra partida já encerrada do dia, a chinesa Na Li suou muito, mas confirmou o favoritismo diante da norte-americana Sloane Stephens. Cabeça de chave número 2 da competição, ela chegou às quartas de final do Torneio de Madri ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, em duas horas de partida.

Na Li também não esteve em seus melhores dias no serviço e cometeu quatro duplas faltas, sem acertar sequer um ace. Mesmo assim, avançou às quartas de final e agora espera para conhecer sua adversária. Ela sairá do confronto entre a russa Maria Sharapova, cabeça de chave número 8, e a australiana Samantha Stosur.

adblock ativo