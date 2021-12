Serena bate Sharapova, é bi em Madri e segue em 1º

A norte-americana Serena Williams conseguiu, de uma vez, conquistar o título do Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro, e manter a liderança do ranking da WTA, que será atualizado nesta segunda-feira. Neste domingo, a número 1 do mundo confirmou essa condição ao derrotar na final na Espanha a russa Maria Sharapova, segunda colocada na lista, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 18 minutos.

O triunfo também confirmou o excelente retrospecto da norte-americana diante da russa. Esta foi a 15ª partida entre as duas tenistas e a 13ª vitória de Serena. A número 1 do mundo está invicta diante de Sharapova desde o Masters da WTA de 2004, quando perdeu a decisão em Los Angeles para a russa.

Com a vitória deste domingo, Serena encerrou uma série de 21 vitórias de Sharapova em quadras de saibro. E agora a norte-americana deve ter mais tranquilidade para se manter na liderança do ranking da WTA, pois a russa terá que defender nas próximas semanas os pontos somados em 2012 com as conquistas dos títulos do Torneio de Roma e de Roland Garros.

Na decisão deste domingo, Serena dominou completamente o primeiro set. A norte-americana converteu três de cinco break points, não teve o seu serviço ameaçado e fechou a parcial em 6/1. Sharapova tentou reagir no segundo set e conseguiu uma quebra de saque logo no começo, que acabou sendo devolvida por Serena.

O duelo, então, seguiu igual até o 10º game, quando Serena converteu um break point para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0, se sagrando campeã do Torneio de Madri. Assim, Serena faturou o 50º título da sua carreira em 66 finais. Neste ano, a número 1 do mundo já havia sido campeã dos Torneios de Brisbane, Charleston e Miami.

