Serena bate Jankovic e pega Na Li na final do Masters

A norte-americana Serena Williams teve muito trabalho, mas confirmou seu favoritismo e garantiu vaga na decisão do Masters da WTA, que está sendo disputado em Istambul, neste sábado, 26. A cabeça de chave número 1 perdeu seu primeiro set no torneio, mas conseguiu a difícil vitória sobre a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, em 2h06min de partida.

Atual campeã e dona de três títulos da competição, Serena está a uma vitória de mais uma conquista. Em fase irrepreensível, com dez títulos já conquistados em 2013, a número 1 do mundo enfrentará na decisão deste domingo a chinesa Na Li, que também tem campanha perfeita no Masters, ainda não perdeu e bateu na semifinal a checa Petra Kvitova.

O triunfo deste sábado foi o oitavo de Serena diante de Jankovic, que já bateu a norte-americana em quatro oportunidades. A fase da líder do ranking é tão boa que ela chega à sexta decisão consecutiva em torneios do circuito. A última vez que ela não foi à final de uma competição foi em Wimbledon, em junho, quando foi surpreendida nas oitavas de final diante de Sabine Lisicki.

E para alcançar a vitória, Serena precisou superar o forte jogo de Jankovic, que impôs muita resistência. No terceiro set, a norte-americana parecia arrancar para a vitória e chegou a abrir 5 a 2. A sérvia reagiu, conseguiu uma quebra e teve um break point em mãos para empatar o confronto, mas falhou e acabou sendo derrotada.

