Serena arrasa Jankovic e vai à semifinal em Cincinnati

A norte-americana Serena Williams confirmou o seu favoritismo com autoridade para garantir vaga na semifinal no Torneio de Cincinnati, nesta sexta-feira, 15, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do mundo arrasou a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 58 minutos.

Ao atropelar uma rival que já liderou o ranking mundial e hoje é atual nona colocada da WTA, Serena se credenciou para enfrentar neste sábado a vencedora do confronto entre a bielo-russa Agnieszka Radwanska e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, também programado para esta sexta.

Essa foi a décima vitória de Serena sobre Jankovic em 14 confrontos entre as duas tenistas, sendo que a norte-americana agora acumula seis triunfos seguidos sobre a adversária. A sérvia ganhou pela última vez da poderosa rival no Torneio de Roma de 2010.

E Serena não deu chances para que Jankovic encerrasse o jejum de vitórias diante da tenista dos Estados Unidos nesta sexta. No primeiro set, a jogadora da casa aproveitou três de cinco chances de quebrar o saque da sérvia e, ao confirmar todos os seus serviços sem oferecer break points, fez 6/1.

Já na segunda parcial, a sérvia até chegou a conseguir ganhar um game no serviço de Serena, mas a norte-americana conquistou mais duas quebras em três chances para aplicar o 6/3 que liquidou o confronto, no qual chegou a ganhar 92% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque, um aproveitamento que deixou claro o seu domínio no duelo.

adblock ativo