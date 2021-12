Serena amplia vantagem e Na Li cai para 6º no ranking

Soberana no ranking da WTA, Serena Williams ampliou ainda mais sua vantagem na liderança após se sagrar tricampeã do US Open, na tarde de domingo. Na lista da WTA atualizada nesta segunda-feira a norte-americana aparece com 3.270 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a romena Simona Halep.

Serena conseguiu aumentar sua vantagem, apesar de ser a atual campeã e apenas defender os pontos do ano passado, graças ao fraco desempenho das rivais, que não defenderam a pontuação de 2013 ou perderam a chance de somar preciosos pontos no ranking. Halep, a checa Petra Kvitova e a russa Maria Sharapova se despediram cedo do Grand Slam. A chinesa Na Li nem chegou a disputar o torneio, por lesão.

Na Li foi quem mais perdeu posições no Top 10. Ela caiu do terceiro para o sexto posto, ao ser desbancada da terceira colocação por Kvitova. Sharapova também a superou, trocando a sexta posição pela quarta. A canadense Eugenie Bouchard subiu um degrau, para o sétimo posto, e trocou de lugar com a alemã Angelique Kerber.

Vice-campeã em Nova York, a dinamarquesa Caroline Wozniacki voltou a figurar no Top 10. Com a boa campanha no US Open, ela subiu duas posições e figura agora em 9º lugar. Wozniacki desbancou a sérvia Ana Ivanovic para a 10ª colocação. Dentro do Top 10, somente Serena, Halep e a polonesa Agnieszka Radwanska, em quinto, não mudaram de posição.

A brasileira Teliana Pereira subiu uma posição e aparece agora em 90º após ser vice-campeã do ITF de Alphen A/D Rijn (de US$ 25 mil), na Holanda. Ela abandonou na final por conta de problemas físicos. Depois de Teliana, o Brasil só conta com tenistas no Top 300 do ranking. Gabriela Cé ocupa o 237º lugar, à frente de Laura Pigossi (267º) e Paula Gonçalves (278º).

