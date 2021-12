Serei meia contra o São Paulo, diz Diones

Diones retorna a equipe titular do Bahia nesta quinta-feira, 4, na partida das 21h, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 14ª rodada da Série A.

O jogador ficou fora os últimos três jogos do Bahia, devido a uma contusão no braço, mas está confirmado no time que começa o jogo em São Paulo.

Questionado se jogaria como um volante ou um meia, Diones considera que sua posição será mais à frente, se aproximando dos atacantes.

“Já joguei assim contra o Corinthians. No Bahia de Feira jogava bem mais adiantado e fiz três gols no campeonato baiano atuando assim”.

Questionado se o time teria uma postura defensiva ou faria uma marcação específica em cima de Lucas e Dagoberto, Diones acha que o time deve apostar na sua forte arma fora de casa: o contra-ataque.

“Vamos com a mesma humildade de sempre. Defendendo, mas saindo bem nos contra-ataques. Não tem que marcar ninguém (de maneira) individual, temos que nos preocupar também em jogar. Não pode ser como foi contra o Vasco, se ficarmos só marcando podemos sofrer o gol”.

