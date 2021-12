Sequência de Ba-Vis é duplamente histórica

São 342 encontros distribuídos em 85 anos. Muita coisa já aconteceu na longa trajetória dos Ba-Vis, mas a sequência de jogos oferecida pelo ano de 2017 apresenta-se duplamente histórica, e inédita.

A partir da próxima quinta-feira, os rivais vão se enfrentar quatro vezes em um período de 11 dias, algo que nunca ocorreu mesmo em épocas nas quais as tabelas do Campeonato Baiano previam uma quantidade absurda de clássicos para garantir o sucesso da competição.

Os confrontos da próxima quinta-feira (Barradão, às 20h30) e domingo (Fonte Nova, às 16h) serão válidos pelas semifinais da Copa do Nordeste. Depois, vêm os duelos pela decisão do estadual, nos dias 3 (quarta, às 20h30, na Fonte Nova) e 7 de maio (domingo, às 16h, no Barradão).

Colocando na conta o clássico do último dia 9, pela primeira fase do Baianão, chega-se a outro recorde. Jamais foram disputados cinco Ba-Vis em um período de um mês (neste caso, serão cinco em apenas 29 dias).

O maior exemplo anterior de overdose de clássicos data do ano de 1979, que terminou com o histórico heptacampeonato do Bahia. Naquela edição do estadual, foram jogados cinco Ba-Vis em 34 dias – dois pelo segundo turno do torneio e as três partidas da grande decisão. Os quatro últimos encontros desta série ocorreram em 13 dias.

Em 2017, ainda estão programados os dois embates pelo Brasileirão, totalizando sete, número registrado pela última vez no ano 2000.

"É claro que há uma grande expectativa, pois a cidade para pra ver o clássico. O Bahia vai forte para essas decisões", garante o zagueiro tricolor Tiago. "Não tenho dúvida de que os Ba-Vis vão parar a cidade", corrobora o goleiro rubro-negro Fernando Miguel.

Vagas para os demais

Fora da polarização promovida pelos grandes da capital, os pequenos do interior se dividem com as vagas para torneios nacionais e regional.

Para a Série D deste ano, garantiram-se os três times de melhor campanha exceto Bahia e Vitória. Ou seja, estarão na disputa Flu de Feira, Vitória da Conquista e Jacuipense.

Terceiro colocado, o Fluminense – que terminou à frente do Bode por ter maior pontuação geral – assegurou seu lugar na Copa do Nordeste de 2018. Será a primeira participação do Touro no torneio desde a inauguração do novo formato, em 2013. Em quarto na classificação, o Vitória da Conquista vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem. O Bode joga a competição pela quarta vez, a terceira consecutiva.

