Senna é homenageado em desenho animado da McLaren; assista

O brasileiro Ayrton Senna foi o homenageado no novo episódio do desenho animado Tonned 50, criado pela McLaren e divulgado neste domingo, 27. Tricampeão de Fórmula 1 quando pilotava pela escuderia, Senna foi dublado no desenho por Bruno Senna, sobrinho do piloto.

Além de Senna, também aparecem na animação os pilotos Jenson Button e Serio Peres, que dublaram os próprios personagens. Tonned 50 já homenageou os pilotos James Hunt e Emerson Fittipaldi.

Assista abaixo ao desenho animado (em inglês)

