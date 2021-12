'Senhores' Ba-Vi são garantia de clássico quente

No primeiro Ba-Vi da final do Baianão, próximo domingo, 6, nenhum atleta vai jogar pela primeira vez o clássico. Todos, sem exceção, já disputaram o duelo pelo menos em uma oportunidade. Porém, alguns já estão bem acostumados e possuem o status de 'Senhores Ba-Vi'.

Nos números, o mais rodado da dupla é Ávine, com 18 Ba-Vis pelo Tricolor (6 triunfos, 4 empates e 8 derrotas). Mas o lateral está afastado dos gramados desde 2012, e não joga domingo.

Assim, Uelliton assume como o mais experiente no clássico. Foram 14 jogos pelo Vitória, com um aproveitamento alto, de 52%. Para os tricolores supersticiosos, ele não perdeu nos dois jogos depois que 'virou a folha', o que aumentou ainda mais sua performance: 54%.

Levando em conta os que disputaram todas pelo Tricolor, Titi aparece logo abaixo, com 15 Ba-Vis. Seu aproveitamento, no entanto, não chega nem perto do de Uelliton: 33%. Lomba e Helder aparecem bem abaixo do colega, com 10 cada. Enquanto o goleiro tem tudo disputar seu 11º no domingo, o volante parece distante dos planos de Marquinhos Santos. O aproveitamento de Lomba é igual ao de Titi: 33%.

Fahel pode se considerar 'o azarado' do Bahia. Apesar de estar no clube desde 2011, o volante só soube o que é vencer o rival há dez dias. Antes, os últimos clássicos que havia disputado foram os das vexaminosas goleadas do ano passado, além do 2 a 1 no baianão, sempre na Fonte Nova.

Má Maxi pode ser 'o sortudo'. Em seis clássicos, o argentino ainda não sabe o que é perder um Ba-Vi. São três triunfos e três empates. O primo de Messi ficou de fora justamente da única derrota do Vitória no ano passado, lesionado.

Artilheiro

No elenco do Rubro-Negro, Dinei e Nino Paraíba dividem o maior número de clássicos. Cada um teve cinco triunfos, mas Dinei perdeu menos (duas derrotas contra cinco do lateral).

Dinei leva outra vantagem contra os colegas: é o artilheiro do confronto, com seis gols, quatro deles em apenas um jogo: o 7 a 3 para o Vitória na Fonte Nova, no ano passado. Souza vem em seguida, com dois gols, mas assinalados quando ainda defendia as cores azul, vermelho e branco.

Souza, inclusive, é o único que vai estrear no clássico com a camisa do Vitória. Todavia, atuou em sete Ba-Vis pelo Bahia. Lá, o aproveitamento não foi bom. Venceu somente um combate, perdendo três. Um rendimento de apenas 28%.

O principal amuleto do Leão está fora do clássico. Escudero, em seis Ba-Vis, é o único invicto entre os rubro-negros com mais de um duelo. O gringo, consequentemente, tem o melhor aproveitamento, com 66%. Ele se recupera de cirurgia no joelho e só retorna em setembro.

Em contraponto ao histórico do argentino, tem gente querendo desfazer números negativos. Entre os atletas que foram titulares na goleada para o Conquista, por 6 a 0, no domingo, oito deles ainda não venceram o Bahia: Wilson, William Henrique, Defendi, Marcelo, Ayrton, Salustiano, Hugo e Juan.

Recordista

Segundo o historiador Galdino silva, o jogador que mais jogou Ba-Vis até hoje foi o meio-campista Baiaco, ex-Bahia, que atuou em 65 clássicos.

