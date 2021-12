Senhor do Bonfim recebe 'Ba-Vi do interior' pelo Baianão

Com partida em Pernambuco e Ba-Vi do interior, três partidas iniciam a rodada de jogos deste domingo, 21, pelo Baianão. Em Petrolina, a Juazeirense recebe o Feirense buscando sua primeira vitória. Já o Bahia de Feira faz o Ba-Vi contra o Vitória da Conquista. Em Guanambi, o Flamengo enfrenta a Jacuipense, que terá um novo técnico.

Em Senhor do Bonfim, o Bahia de Feira recebe o Vitoria da Conquista buscando uma recuperação da derrota na última rodada, contra o Jacobina, por 2 a 0.

Enquanto a equipe feirense não deve ter mudanças na equipe titular, o Bode terá o desfalque do atacante Rayllan, que se machucou na partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Nordestão. O técnico Evandro Guimarães não divulgou o substituto no confronto desta domingo, mas o meias Dionisio e Todinho se juntaram ao elenco e podem assumir a posição.

Devido as reformas no Adauto Moraes, a Juazeirense conseguiu mudar seu mando de campo para a cidade vizinha, Petrolina, que pertence ao estado de Pernambuco.

Para a estreia no Estádio Paulo de Souza, contra o Feirense, o Cancão de Fogo será comandado pelo auxiliar Janilson Silva, após a demissão de Sergio Araújo na derrota para o Bahia pela Nordestão.

Estreia

Em Guanambi, o Flamengo aposta no apoio da torcida, que lotou o estádio na rodada de abertura, para vencer sua 1ª partida na elite do Baianão. Já a Jacuipense terá a estreia do novo técnico, Paulo Foiani, que deve contar para as próximas partidas com os reforços dos atacantes Índio, ex-Vitoria, Junior `Diabo Loiro`, e o lateral Jadilson, ex-São Paulo.

