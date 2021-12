Senegal vence e encara Brasil na semi do Mundial Sub-20; Mali elimina Alemanha

O adversário da seleção brasileira na semifinal do Mundial Sub-20 será o Senegal. O time africano avançou ao derrotar o Usbequistão por 1 a 0 e enfrentará o Brasil na quarta-feira, 17, em Christchurch, na Nova Zelândia. A outra semifinal terá Sérvia e Mali, responsável pela eliminação da Alemanha.

O time do Senegal garantiu a vaga na semifinal ao marcar o único gol da partida contra o Usbequistão aos 32 minutos do segundo tempo, com Mamadou Khady Thiam. Senegal faz campanha irregular no Mundial. Levou 3 a 0 de Portugal na estreia, empatou com a Colômbia e bateu o Catar na fase de grupos. Nas oitavas, venceu a Ucrânia nos pênaltis.

A seleção brasileira tem tido atuações mais sólidas, embora não tenha marcado gols nos últimos dois jogos. Na estreia, venceu a Nigéria, também da África. Depois bateu Hungria e Coreia do Norte. Contra Uruguai, nas oitavas, e Portugal, nas quartas de final, venceu nos pênaltis.

Também nas penalidades foram definidos os outros dois semifinalistas neste fim de semana. A equipe de Mali surpreendeu ao eliminar os alemães, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Julian Brandt abrira o placar aos 38 minutos de jogo e Souleymane Coulibaly empatara na segunda etapa. Nos pênaltis, o time africano venceu por 4 a 3.

Estados Unidos e Sérvia passaram em branco no tempo normal no outro confronto. Os sérvios só levaram a melhor na segunda série de pênaltis, ganhando por 6 a 5 no total. Na semifinal, Sérvia e Mali também se enfrentarão na quarta-feira.

