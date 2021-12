Semifinal do Baianão Feminino já tem arbitragem definida

Os jogos de ida e de volta da semifinal do Campeonato Baiano Feminino de Futebol já têm arbitragem definida. No duelo entre Vitória x São Francisco, nesta quarta-feira, 21, às 10h30, no Barradão, o árbitro principal será o árbitro Guilard Giulius Cícero Alves.

Na partida de volta, quem apitará no estádio Junqueira Ayres, no dia 28, às 15h, é o árbitro Joedson de Jesus Oliveira.

Já a partida entre Lusaca x Juventude, em Camaçari, no estádio Municipal Armando Oliveira, será também na quarta, só que às 15h. O jogo será apitado pelo árbitro Josué Reis de Jesus Junior.

No jogo de volta, quem apita a partida entre Lusaca x Juventude, no dia 28 de dezembro, no estádio municipal Edvaldo Flores é o árbitro Cleuber Silva Santos.

