Semifinal da Copa 2 de Julho terá clássico Ba-Vi

Deu Ba-Vi em um dos jogos das semifinais da Copa 2 de Julho Sub-17, tradicional competição de futebol amador sediada pela Bahia que já está em sua sétima edição. O clássico será disputado às 18h30 desta quinta-feira, 11, no Estádio Municipal de Dias D'Ávila.

Antes, às 17h, a Seleção Brasileira enfrentará o Paysandu no outro jogo da Semifinal. Por terem feito melhores campanhas que os seus adversários, Bahia e Seleção Brasileira jogam pelo empate para chegar à decisão.

Atual campeão do torneio, o Vitória passou à semifinal depois de ter batido a Seleção de São Francisco do Conde pela quartas de final, na última terça-feira, 9, no Estádio Junqueira Ayres, em São Franciso.

Já o tricolor se classificou depois de ter batido o CRB também por 2 a 0. Invicto, o Esquadrãozinho de Aço tem 100% de aproveitamento: venceu as sete partidas que disputou.

A Seleção Brasileira e o Paysandu chegaram à semifinal depois de terem eliminado, respectivamente, a Seleção de Dias D'Ávila e Itaparica.

A Copa 2 de Julho é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e tem como principal bandeira a inclusão social.

