Semifinais em Salvador terão bola e toque inicial especiais

Assim como aconteceu em Recife e Fortaleza nos jogos de ida das semifinais, quando ídolos de Sport (Leonardo) e Ceará (Sérgio Alves) deram o pontapé inicial da rodada, Salvador também terá atrações para a torcida de Bahia e Vitória.

Neste sábado, 11, no Barradão, caberá ao nigeriano Ricky, artilheiro do Leão na década de 1980, o símbolico chute inicial da partida. Já no domingo, na Fonte Nova, será a vez do irreverente Beijoca, centroavante do Tricolor entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980.

Para a ação, promovida pela Esporte Interativo, os ex-jogadores homenageados foram escolhidos pelos departamentos de marketing dos clubes.

Bola única

Outra atração para os jogos do fim de semana será a bola. A Penalty confeccionou um modelo especial para cada um dos confrontos, com o logo dos times, local e a data da partida impressos no couro.

