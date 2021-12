Semifinais do Intermunicipal serão disputadas neste domingo

As semifinais do Campeonato Intermunicipal de futebol amador serão disputadas neste fim de semana, mais especificamente no domingo, 11, às 15h (horário da Bahia), quando o Itabela recebe, em casa, o Camamu e o Santaluz visita o Itaberaba, em Itaberaba.

Na primeira partida, o Camamu perdeu por 2 a 1 para o Itabela, dentro de casa. Enquanto que o Santaluz venceu o Itaberaba em casa por 1 a 0. A rodada ocorreu no dia 27 de dezembro.

Os jogos de volta das semifinais seriam disputados inicialmente no dia 4 de dezembro, mas em decorrência do acidente com o avião que levava o time da Chapecoense para enfrentar o Atletico Nacional, na Colômbia, a data do jogo foi alterada para o dia 11 de dezembro.

