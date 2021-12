Semifinais da Liga dos Campeões terão clássico de Madri e Monaco x Juventus

Real Madrid x Atlético de Madrid e Monaco x Juventus. Essas serão as semifinais da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2016/2017. Foi o que ficou definido no sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, na sede da Uefa, realizado para determinar os confrontos que definirão os finalistas da principal competição de clubes do mundo.

O aguardado clássico espanhol será disputado em 2 e 10 de maio, enquanto o outro duelo ocorrerá nos dias 3 e 9 do mesmo mês, sendo que o Atlético de Madrid e a Juventus serão os mandante do segundo confronto das suas séries.

O clássico de Madri será disputado pela quarta edição seguida da Liga dos Campeões. Os times se enfrentaram nas decisões de 2014 e de 2016, além das quartas de final de 2015. E em todas essas oportunidades, o Real Madrid se deu melhor, superando o rival, assim como ocorreu na única semifinal entre eles, na temporada 1958/1959.

Campeão em duas das últimas três edições do torneio, o Real Madrid vai disputar a sétima semifinal consecutiva da competição, o que é um recorde. Mas agora terá pela frente um time que se consolidou entre os grandes da Europa nos últimos anos, tanto que vai disputar a terceira semifinal em quatro temporadas, sendo que nas duas oportunidades anteriores avançou à decisão. Além disso, foi sorteado como mandante do segundo jogo, aquele que será o último pela Liga dos Campeões na história do Vicente Calderón.

O confronto entre Juventus e Monaco vai opor times de estilo bem diferentes. Afinal, a equipe de Turim só sofreu dois gols nesta Liga dos Campeões, contando com um sistema defensivo seguro e jogadores experientes. Já o clube francês possui um ataque poderosíssimo, o mais produtivo das principais ligas do futebol europeu nesta temporada, liderado pelo jovem Kylian Mbappé, de apenas 18 anos.

Na temporada 2014/2015, quando a Juventus foi finalista da Liga dos Campeões, a equipe de Turim passou pelo Monaco nas quartas de final. E o confronto se repetiu nas semifinais em 1998, quando o time italiano também se deu melhor, parando na decisão contra o Real Madrid, em um confronto que inclusive poderá se repetir na final de 2017.

O sorteio das semifinais da Liga dos Campeões contou com a participação de Ian Rush, lenda do Liverpool, que foi duas vezes campeão europeu pelo clube, em 1981 e 1984, além de ter faturado cinco títulos do Campeonato Inglês. E a escolha dele para o evento não foi fortuita, pois ele é um dos maiores nomes da história do futebol galês, país que receberá a decisão da Liga dos Campeões em 3 de junho, no Millennium Stadium, na cidade de Cardiff.

(Foto: Divulgação)

