Semifinais da Copa Governador já tem arbitragem definida

A Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quinta-feira, 27, a arbitragem para as partidas de ida das semifinais da Copa Governador do Estado 2016

Para a partida entre Jacuipense x Vitória da Conquista, no sábado, 29, às 16h (horário da Bahia), no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, o árbitro será Johnn Herbert Alves Bispo, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).