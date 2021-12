Semifinais da Copa Governador começam neste fim de semana

As semifinais da Copa Governador do Estado 2016 começam neste fim de semana. E o primeiro duelo será entre o Jacuipense x Vitória da Conquista no sábado, 29, às 16h (horário da Bahia), no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. O jogo de volta está marcado para o dia 6 de novembro, às 16h, no estádio Lomanto Junior, em Vitória da Conquista.

O Bode se classificou como primeiro colocado do grupo 2 no último domingo, 23, após vencer o Teixeira de Freitas por 7 a 2, no Lomanto de Freitas. Já o Jacuipense conseguiu a classificação para a semifinal como vice-líder do grupo 1 após vencer o Atlético por 3 a 1, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

A outra semifinal será entre o Fluminense de Feira x Jacobina no domingo, 30, às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Após ter liderado o grupo 2 com 7 pontos, o Jacobina chega com moral para enfrentar o Fluminese, que foi o segundo colocado do grupo 1. Já o Flu conseguiu se classificar como 2º colocado do grupo 2, A partida de volta está marcada para o dia 6 de novembro, no estádio José Rocha, em Jacobina.

Vaga na Copa do Brasil ou Série D

A Copa Governador do Estado 2016 garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil 2017 ou uma vaga direta na Série D do Campeonato Brasileiro, a vaga não escolhida ficará com o vice-campeão.

