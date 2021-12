Sem vencer, Felipe Fraga se dá bem em Cascavel e encosta na ponta da Stock Car

Felipe Fraga se deu bem neste domingo na etapa de Cascavel, no interior do Paraná, a oitava de 12 da temporada de 2018 da Stock Car. Mesmo sem vencer nas duas corridas do dia, o piloto da Cimed se aproveitou do péssimo desempenho do líder Daniel Serra, que não pontuou, e encostou na ponta da tabela de classificação. Com o segundo lugar na 1.ª prova e o sétimo na 2.ª, virou vice-líder e diminuiu a desvantagem de 44 para apenas 12 pontos (191 a 179).

Na primeira corrida deste domingo, com frieza e perfeição, Lucas di Grassi foi o vencedor. Felipe Fraga largou na pole, mas não teve como segurar o rival, que conquistou a "tríplice coroa paranaense" por também ter vencido neste ano em Curitiba e em Londrina. Marcos Gomes fechou o pódio.

"A gente era mais rápido e por mais que não passássemos nos boxes, acho que teríamos conseguido depois. A estratégia era se manter o mais próximo possível do Fraga na primeira parte. Mas tenho de agradecer à equipe Hero pelo pit stop de hoje (domingo). Minha terceira vitória no ano, estou muito feliz. O carro sobrou e a equipe está de parabéns", comemorou o vencedor.

Pouco depois teve início a segunda corrida em Cascavel. O vencedor da vez foi Átila Abreu, que havia abandonado a disputa da prova inicial e optou por realizar a sua parada de box na última volta da janela obrigatória, durante a qual o carro de segurança teve de intervir na corrida devido a um acidente com Bia Figueiredo. Assim, surgiu na liderança e com a relargada acontecendo a apenas três voltas do final, foi só administrar a ponta para vencer pela segunda vez na temporada.

"Nada como uma corrida após a outra. Não estávamos em um bom final de semana, batendo cabeça no acerto do carro, uma batida na primeira corrida, sem desempenho nenhum, e tentei fazer o pit stop no final da janela. Rubinho (Barrichello) teve problema na parada, saí na frente dele, e enquanto os outros pilotos reduziram o ritmo pela entrada do carro de segurança, eu saí na frente. Sabia que os caras eram rápidos, mas acreditamos até o final. Só tenho que agradecer a equipe, aos patrocinadores e a esse público que encheu as arquibancadas", disse Átila.

A segunda colocação ficou com Júlio Campos, que na última volta ultrapassou Rafael Suzuki, que chegou a liderar a prova na maior parte do tempo. Thiago Camilo despontou com chances de vitória, mas sofreu um problema no fim e perdeu as posições para Campos e Suzuki. Ainda conseguiu passar Cacá Bueno para terminar em quarto, à frente do pentacampeão.

Max Wilson foi o sexto, seguido por Felipe Fraga e Antonio Pizzonia. Ricardo Zonta, companheiro de equipe de Átila, foi o nono, enquanto que Esteban Guerrieri, no seu fim de semana de estreia na Stock Car, terminou em 10.º lugar.

A nona etapa da temporada de 2018 da Stock Car acontecerá no próximo dia 23 no autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

