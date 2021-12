Sem torcida na Arena, Flu vence o Atlético-PR

Sentindo a falta de uma marcação forte numa tarde sem inspiração coletiva, o Atlético Paranaense não resistiu, viu o Fluminense dominar completamente a partida e perdeu por 3 a 0 para o time carioca neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), novamente com os portões fechados por causa de uma punição imposta pelo STJD

O resultado, válido pela 12.ª rodada do Brasileirão, deixou o Atlético-PR provisoriamente na nona colocação, com 19 pontos. O Fluminense, com 22, assumiu a terceira posição e segue a seis pontos de líder Cruzeiro.

O Atlético Paranaense tinha como trunfo para sua boa campanha a velocidade de seus atacantes e as subidas dos laterais, mas o técnico Cristóvão Borges armou bem sua equipe e anulou as armas do Atlético.

Com domínio completo do meio de campo, os meias e atacantes do Fluminense tinham total liberdade de movimentação em campo. Com essa facilidade, Jean recebeu uma bola no meio, avançou sem marcação aos 17 minutos, chutou sem defesa para Wéverton e abriu o placar.

Mesmo com o gol, o Atlético continuou acuado em seu campo e não demorou para o Fluminense ampliar. Aos 32 minutos, Rafael Sóbis aproveitou uma falha da defesa, driblou Wéverton e foi derrubado. Conca cobrou o pênalti aos 35 minutos e marcou o segundo gol carioca.

No segundo tempo, quando se esperava uma melhor marcação do meio atleticano, Doriva trocou dois atacantes, mas a bola continuava não chegando à frente. Com isso, o Fluminense continuava com o mesmo espaço em aos 20 minutos, Cícero marcou o terceiro gol ao completar de cabeça um cruzamento de Conca.

O Atlético não mostrava força de reação e somente aos 31 minutos, em jogada individual de Marcelo, que passou por três adversários, levou perigo em um chute que passou rente à trave.

