Sem sustos, Djokovic vence na estreia em Roland Garros

Sem sustos, o sérvio Novak Djokovic conquistou nesta segunda-feira, 26, uma vitória tranquila em sua estreia em Roland Garros. Embalado por bons resultados no saibro nas últimas semanas, o número dois do mundo teve como maior obstáculo em quadra a chuva, que adiou atrasou em poucos minutos seu triunfo sobre o português João Sousa por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, em apenas 1h40min.

O mau tempo, que já alterou a programação do Grand Slam francês, atrasou o início da estreia de Djokovic e interrompeu a partida, ainda que por poucos minutos, duas vezes. Sob tempo instável, o sérvio não titubeou diante do 44º do ranking e garantiu sua vaga na segunda rodada.

Depois da chuva, o maior desafio de Djokovic em quadra foi a ansiedade. Com pressa, arriscou demais e registrou 33 erros não forçados, contra 23 do rival português. A estratégia também rendeu frutos no fundo de quadra. Foram 40 bolas vencedoras, diante de 16 do adversário.

Apesar do bom desempenho na linha de base e no saque, o sérvio acabou sofrendo três quebras de serviço, uma no set inicial e as outras duas no terceiro. Mas em nenhum momento sofreu ameaça real de Sousa. Apenas atrasou a finalização da partida, principalmente quando perdeu o serviço no game em que sacava para o jogo.

Na segunda rodada, Djokovic terá um rival mais complicado pela frente. Será o local Jeremy Chardy, que venceu o suíço Roger Federer no Masters 1000 de Roma. O tenista da casa fez sua estreia no domingo e não teve maiores problemas para eliminar o espanhol Daniel Gimeno, por 7/5, 6/2 e 6/2.

Antes da estreia do sérvio, o japonês Kei Nishikori protagonizou a maior "zebra" até agora no saibro francês. Em grande momento na temporada, o nono cabeça de chave não conseguiu passar pelo eslovaco Martin Klizan e se despediu logo na estreia, com o placar de 7/6 (7/4), 6/1 e 6/2. Nishikori vinha de lesão e não conseguiu ficar 100% antes da estreia.

Já os cabeças Gilles Simon e Marin Cilic não tiveram problemas na estreia. O local venceu o croata Ante Pavic (6/1, 6/1 e 6/3), enquanto Cilic, também da Croácia, venceu o espanhol Pablo Andujar - 6/0, 6/3 e 7/6 (8/6).

A rodada desta segunda contou com dois abandonos. Ivan Dodig, outro tenista croata, e Albert Montanes desistiram, classificando à segunda rodada o espanhol Marcel Granollers e o local Kenny De Schepper, respectivamente. Também avançaram nesta segunda o casaque Mikhail Kukushkin, o alemão Tobias Kamke, o checo Jiri Vesely, o holandês Robin Haase e o local Benoit Paire.

