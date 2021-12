Sem se recuperar de lesão, Casemiro é cortado da seleção brasileira

O técnico Tite não terá o volante Casemiro para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta-feira, 4, a CBF anunciou o corte do jogador do Real Madrid, que ainda não se recuperou de problema físico. Tite não convocará outro atleta para as partidas contra Argentina e Peru.

Tite manterá a relação de jogadores anunciadas no dia 21 de outubro porque anunciara inicialmente uma lista com 24 jogadores, e não 23, como de costume. O número extra se devia justamente à preocupação com o estado físico de Casemiro. Assim, o treinador convocara também Rodrigo Caio, que joga como zagueiro e volante, posição do jogador cortado nesta sexta.

A inclusão de Casemiro na lista inicial causou polêmica com o Real Madrid. O volante estava machucado no momento da convocação, sem previsão exata para seu retorno. Ele se recuperava de uma fissura na fíbula da perna esquerda, lesão que motivou seu corte da seleção brasileira.

Dias depois da convocação, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostrou incomodado com a inclusão de Casemiro na lista de Tite. Ele afirmara que exames ainda constatavam que o jogador precisava de mais tempo para sua recuperação completa. "Esse é um tema complicado porque ele ainda nem voltou a correr", dissera Zidane, quatro dias após a convocação de Tite.

Com o corte confirmado pela CBF, Casemiro vai desfalcar a seleção nas partidas contra a Argentina, no dia 10, no Mineirão, e contra o Peru, cinco dias mais tarde, em Lima. O duelo mais complicado, claro, será contra o arquirrival, que está apenas em sexto lugar, fora da zona de classificação para o Mundial de 2018.

O confronto vai marcar o retorno da seleção ao palco da trágica goleada de 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, diante da Alemanha. Já o Peru, adversário do dia 15, ocupa somente a oitava e antepenúltima colocação da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas.

