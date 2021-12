Sem salários, Raikkonen cogita não correr últimas provas

Poucas horas depois de o proprietário da Lotus minimizar os atritos com Kimi Raikkonen, o próprio piloto escancarou sua irritação com a direção da equipe e avisou que poderá ficar de fora das etapas dos Estados Unidos e do Brasil, as duas últimas da temporada 2013 da Fórmula 1, caso a Lotus não pague seus salários atrasados.

Em entrevista no paddock do circuito de Yas Marina, o finlandês se mostrou ainda incomodado com a troca de palavrões com o diretor de operações, Alan Permane, durante o GP da Índia, no fim de semana passado. E cobrou que a equipe pagasse seus vencimentos. "Algumas vezes não é muito legal quando você ouve que não trabalha para a equipe e que você não atende os interesses do time. Mas você recebeu zero euro durante todo o ano", reclamou.

Raikkonen não deu detalhes sobre a dívida da Lotus, mas estima-se que a equipe estaria devendo US$ 15 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões) ao piloto. Irritado, o finlandês considerou não entrar na pista nas duas etapas restantes do campeonato. "Com certeza. Eu adoro correr, pilotar, mas uma grande parte disso é o negócio. Às vezes, quando isso não é tratado como deveria, pode acabar em uma situação infeliz. É preciso colocar um limite. Se passar dele, aí não será mais culpa minha".

O piloto explicou que só aceitou correr em Abu Dabi porque chegou a um acordo com a Lotus. "Só estou aqui porque felizmente conseguimos chegar a um acordo. Espero que tudo seja acertado para que possamos terminar a temporada tão bem quanto podemos", declarou o piloto, que já está acertado com a Ferrari a partir da temporada 2014 - entrará no lugar do brasileiro Felipe Massa.

Mais cedo, o dono da Lotus, Gerard Lopez, deu uma entrevista ao site da própria equipe para minimizar o atrito entre Permane e Raikkonen na corrida passada. O dirigente disse ter bom relacionamento com o finlandês, afirmou que o piloto costuma ser "mal compreendido" e avisou que sentirá falta da parceria com Raikkonen em 2014.

adblock ativo