Sem salário há três meses, Botafogo/BA garante classificação

Da nostalgia de um passado distante à realidade de estar na segunda fase do Baianão. Após 24 anos sem ver seu time na Primeira Divisão do Estadual, Paulo Roberto, torcedor do Botafogo baiano há 64 temporadas, não soube disfarçar a felicidade de ver O Mais Simpático se classificar ao vencer o Serrano, por 3 a 1, no Barradão.

Estádio no qual ele assegura retornar no próximo sábado, desta vez contra o Vitória. "Agora começa a pedreira. Mas não temos o que perder. Apenas o que ganhar", disse Paulo Roberto, que levou a esposa Auxiliadora e a filha Lidiane para completar os 2.570 torcedores presentes no local.

Com radinho no ouvido e uma camisa retrô do Botafogo, Paulo Roberto festeja o 'retorno das cinzas'. "Não aderi a nenhum outro clube quando meu time fechou as portas. Como gosto muito de futebol, acompanhava Bahia e Vitória e torcia apenas pelo futebol baiano. Confesso que não imaginava voltar mais ao estádio ver meu Bota brilhar novamente. Minha esposa e filha até torciam para um time baiano, mas agora são apenas Botafogo. E se não torcer, eu descaso", brincou Paulo Roberto, nostálgico ao ver o time do técnico Ricardo Silva dominar o Serrano na Toca.

Na rua - Enquanto a torcida se acomodava nas cadeiras do Barradão, desde cedo o Botafogo mostrava na prática o sacrifício de conseguir manter um time sem estrutura. Mesmo com o mando de campo, o time de Salvador não ganhou vestiário e acabou se trocando num posto da Polícia Militar no estacionamento do estádio. Banheiro e chuveiro, apenas um para a comitiva.

Qualquer um poderia ver a preleção do técnico Ricardo Silva num local que mal cabiam 10 pessoas. Enquanto alguns jogadores trocavam a roupa onde encontravam espaço, o técnico pedia para que a dificuldade se transformasse em raça.

E assim aconteceu. O Serrano praticamente não viu a cor da bola com a empolgação de Vitinho, William Henrique e Keno no setor ofensivo. Na defesa, Xavier e Totinga batiam até na sombra dos adversários, e ninguém se arriscava a passar por eles. Aos 22 do primeiro tempo, o representante soteropolitano conseguiu o primeiro gol. William dominou com a esquerda, bateu e o goleiro engoliu um frango.

A comemoração se tornou maior com o segundo tento, aos 37 da etapa inicial. Keno, sozinho, completou a festa alvirrubra. No intervalo, em pleno estacionamento do Barradão, Ricardo Silva apenas pedia para manter o ritmo dos seus atletas.

Apesar do susto do início do segundo tempo, quando Tales diminuiu, o Botafogo continuou melhor e ampliou novamente com William, que comemorou em cima do símbolo do Vitória, clube detentor do seu passe. "Neste momento, Vitória é Vitória, Botafogo é Botafogo. Quero mostrar meu trabalho para ser utilizado pelo rubro-negro na Série A, mas agora pertenço ao Bota. Sábado, vamos em busca de mais um triunfo", alegou o camisa 10.

Autor de um dos gols dos botafoguenses, o atacante Keno comemora, mas não esconde as frustrações. "Estamos há três meses sem receber, tem gente dependendo de carona para voltar ao seu lar, mas ninguém faz corpo mole no campo. Este time com Ricardo Silva vai longe", alegou o centroavante, enquanto os atletas faziam fila para tomar banho após o jogo.

No final do jogo, o técnico Ricardo Silva deu seu recado ao próximo adversário. "Entramos em campo podendo classificar ou até ser rebaixado. Conseguimos passar e vamos enfrentar o Vitória. A vida nos prega peças, né? Respeitamos o nosso próximo adversário, mas dentro de campo não vai existir parceria. Já mostramos que somos capazes", alegou.

