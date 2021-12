"Sem resultado, o investimento não vem", diz Camila Ferezin

A história de Camila Ferezin com a seleção brasileira de ginástica rítmica é longa. Ela chegou em 1991, como atleta, e voltou em 2010, como treinadora. Participou da conquista de quatro das cinco medalhas de ouro da hegemonia verde-amarela nos Jogos Pan-Americanos. Apesar de vibrar com a consolidação da modalidade no país, Camila aponta dificuldades enfrentadas para manter a equipe entre as melhores do mundo.



Você esteve presente na conquista de todos os cinco ouros do Brasil no Pan, certo?

Quase todos. Primeiro em Winnipeg, em 1999, quando eu era atleta. Depois em 2003, quando era assistente técnica. O Pan de 2007 foi o único que eu não acompanhei de perto, mas estava como comentarista nas apresentações. Assumi a seleção no final de 2010, depois de um ciclo complicado, e montei a seleção que foi para Guadalajara (2011).



Complicado como?

A seleção estava com uma técnica búlgara que não deu muito certo, os resultados não foram positivos. Eu tive quatro meses para preparar as meninas para o Pan. Depois desse ouro eu esperava que a gente fosse trabalhar a longo prazo, mas não foi o que aconteceu. Várias atletas desistiram, eu ganhei neném, a capitã um dia antes (do Pan) se lesionou. E os Estados Unidos estão investindo mais. No Mundial a gente perdeu para eles. Eu estava apreensiva, tensa, mas procurei trabalhar o máximo possível. Pesou também a mudança na organização técnica.



Do Pan de Toronto?

Sim. Pela primeira vez a organização foi da Federação Internacional de Ginástica, e cada país levou um árbitro, porque todos os convidados eram da Europa. E isso mostrou que a gente é melhor mesmo, porque vencemos por esses parâmetros.



Vocês foram recebidas com festa quando voltaram do Pan. A modalidade está sendo mais reconhecida no país?

É boa a repercussão, é a hora que a gente pode melhorar e trazer mais visibilidade para o esporte. As meninas são cada uma de um estado, e todas foram recebidas com (caminhão do) corpo de bombeiro e festa.



Você se sente pressionada pelo público e pela mídia para 'corresponder' nos torneios?

É um pouco de pressão de cada lado: da mídia, do público e da gente também, que sempre quer o ouro. Sabemos que nem sempre se vence, mas a gente sabe que, se não ganhar... As pessoas não querem saber das dificuldades que passamos, das ginastas perdidas, dos Estados Unidos melhorando. A troca de ginastas foi muito difícil porque o conjunto exige sincronia nos movimentos, e o trabalho volta uma casa. Eu fiquei preocupada porque estava tudo certo e, de repente, teve que voltar tudo. E todo mundo só quer saber do ouro. A prata não presta, o bronze não presta. E quem trabalha com esporte sabe que, se não tiver resultado, o investimento não vem.



O que falta para a seleção?

Em estrutura, nada. Hoje as meninas têm tudo, um centro que dá tudo. Na minha época, era muito mais difícil. Em compensação, falta calendário, participar de mais Copas do Mundo.



Como foi sua transição de atleta para técnica?

Quando fui campeã em Winnipeg, eu tinha 21 anos e já queria me aposentar. Com aquele ouro a gente conseguiu a vaga olímpica, e realizei meu sonho de competir na Olimpíada. Em 2001, fui chamada para ser assistente técnica da Bárbara Laffranchi (antiga técnica da seleção), quando o centro de treinamento ainda era em Londrina (no Paraná). Aí trocaram a sede para Aracaju e eu passei a trabalhar na escolinha de ginástica do meu pai. Eu treinei um grupinho que foi se consolidando, ganhando tudo, e em 2010 fui convidada para ser treinadora. Eu fiz uma seletiva e aí chamei a primeira atleta que formei, a Beatriz Pomini (atual capitã do time). Ia ser só até o Pan de 2011, mas estou aqui até hoje (risos).



O que você quis mudar e o que quis manter nos treinos?

Comecei minha história na seleção brasileira em 1991 como ginasta, participando de todos os anos do Mundial. Eu era capitã, corrigia todo mundo, já tinha esse perfil. Depois que me aposentei, fui estudar, fiz pós-graduação. A Bárbara foi minha grande mestra e apliquei tudo o que eu aprendi com ela. Quando eu cheguei, estava tudo muito diferente, aí eu disse que aceitava assumir, mas tinha que ser do meu jeito. Renovei a seleção com ginastas que estão até hoje, de olho em 2016.



A gente percebe que sua relação com as meninas ultrapassa a de treinadora/aluna e que você também monitora outras coisas, como a alimentação. Como é isso?

Alimentação é algo imprescindível. A gente tem acompanhamento de uma nutricionista, mas no dia a dia sou eu que estou lá, com elas. Num dia, sou bruxa; no outro, passo a mão na cabeça. Acho que elas entendem pelo fato de eu ter vivido o que elas estão passando agora. E não é só a nutrição, tem a parte psicológica, a roupa... Eu me meto em tudo. Eu sei o que o público quer ver e sei o que a gente precisa como atleta para a roupa ser funcional. E tem a questão das lesões também, da saúde delas que eu tenho que monitorar. É muita repetição de movimento, precisamos de médicos e fisioterapeutas de prontidão.



Você treina meninas muito novas e deve ter que lidar com inseguranças próprias da idade delas. É um desafio?

Meu maior desafio é lidar com meninas que deixam a família muito novas, e que não têm preparo psicológico para o que vão enfrentar. Eu chamei umas meninas mais novas, de 14, 15 anos, que acabaram desistindo. É um investimento perdido. Essas meninas que foram para o Pan querem muito, e é desse tipo de atleta que preciso.



A olhos leigos, a ginástica rítmica parece ter impacto menor no corpo do que a artística. Ainda assim, o treino é pesado. Que medidas são necessárias para que as meninas continuem saudáveis?

O esporte de alto rendimento, independente da modalidade, sacrifica o corpo. E o biotipo conta muito na hora de você selecionar o atleta. Não é que a menina não cresça na ginástica artística, é que os treinadores procuram meninas menores. Na rítmica, o biotipo é mais longilíneo, tipo modelo, bailarina, e as meninas são mais magras. E tratar a magreza é complicado porque elas se sacrificam por isso. Eu lutei bastante para ter um acompanhamento nutricional porque elas faziam loucuras para emagrecer e não adianta ficar sem comer. Hoje a nutricionista, prepara a dieta hipocalórica mais completa possível.



Em 1999, você competiu lesionada e poucos meses após dar à luz. É esse tipo de dedicação que espera?

Exatamente. É isso mesmo. É essa mesma dedicação que eu procuro, e é muito difícil encontrar cinco ginastas com esse afinco. Aquela medalha em Winnipeg veio de muito sacrifício, mas valeu a pena. O João Lucas (primeiro filho) tinha cinco meses na época, e, como eu era atleta, não pude levá-lo. E veja que, 16 anos depois, com a Maria Clara com quatro meses, eu vivi isso de novo. Mas dessa vez eu fui com ela e foi maravilhoso.



Ela chegou a ser a 'mascotinha' da equipe. Quer que ela siga seus passos?

Gostaria, sim, que ela fosse atleta. Quero que ela seja do meio do esporte porque é muito gostoso. O esporte ensina muito, só tem a acrescentar. E, se for na ginástica, melhor ainda.



Passado o Pan, quais são as suas expectativas para a Olimpíada, no ano que vem, no Brasil?

Vamos disputar a Copa do Mundo e o Pré-Olímpico na Alemanha. Nossa meta é ficar entre os 10 melhores grupos, hoje estamos entre os 15. E na Olimpíada queremos melhorar a marca do Brasil do oitavo lugar e ficar entre os cinco melhores.

adblock ativo