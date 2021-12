Sem previsão de chuva, treino da Indy pode ter recorde

O treino de classificação da etapa de São Paulo da Fórmula Indy e as demais atividades deste sábado no circuito de rua do Anhembi devem ser disputados com a pista seca. Ao menos é essa a previsão dos principais institutos metereológicos do País. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Climatempo, a chance de chuva é de 0%.

Segundo o CPTEC, a temperatura neste sábado vai variar entre 17ºC e 28ºC com predomínio de sol na maior parte do dia. Já o Climatempo prevê que será um sábado de sol, com as nuvens aumentando no decorrer da tarde. E a temperatura deverá ficar entre 18ºC e 30ºC.

A chuva é um fator marcante na história da etapa de São Paulo da Indy, especialmente pela edição de 2011, quando a corrida precisou ser transferida para o dia seguinte após a disputa de poucas voltas por causa do temporal no circuito do Anhembi.

Com a pista seca, a expectativa é para que o tempo da pole position de 2012 - 1min21s4045, do australiano Will Power - seja superado neste sábado no circuito paulistano, de 4.081 metros de extensão, principalmente pelas mudanças feitas na pista, com a ampliação da área das curvas 1 e 2 e a redução da altura das zebras de entrada e saída de todas as 11 curvas do traçado.

Power, aliás, foi pole position de duas das três provas realizadas no circuito de rua do Anhembi. O escocês Dario Franchitti é o outro piloto que já teve a honra de largar da primeira posição em São Paulo, na edição de 2010. A melhor posição de largada de um brasileiro foi o sexto lugar de Tony Kanaan há três anos.

Neste sábado, serão realizadas duas sessões de treinos livres da etapa de São Paulo da Indy, às 8h30 e às 12h05. O treino de classificação está marcado para as 14h35. A largada da prova no circuito de rua do Anhembi será às 12h30 do domingo.

