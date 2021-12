Sem opções, técnico usará Pedro Botelho contra o Santos

O lado bom da intensa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro é que não há muito tempo para pensar nas derrotas sofridas. Assim, o Vitória busca neste domingo, 3, às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, a recuperação na competição após a dolorosa derrota sofrida no final da partida, em casa, contra o Internacional, na última quarta.

Já o lado ruim de jogar duas partidas em tão pouco tempo é que, às vezes, não sobra tempo para a recuperação de atletas machucados e, em um elenco limitado e com poucas opções, como é o caso do Rubro-negro baiano, qualquer ausência por lesão ou suspensão será muito sentida.

Contra o Inter, o lateral-direito Jeferson, que vinha jogando improvisado na lateral-esquerda, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por isso, o próprio técnico Vagner Mancini admitiu que não terá outra opção a não ser escalar o questionado Pedro Botelho na posição.

"Só tenho Pedro Botelho. Perdi um jogador na véspera da partida. Meu elenco hoje não é extenso. Juninho voltou a sentir a lesão e retardou a volta. Bryan não está pronto. Não tem o que falar. O time é esse aí, as substituições são as mesmas, faltam opções. Dentro disso, temos tentado fazer o melhor", lamentou o técnico após a derrota no último jogo.

Denílson deve sair

Além disso, Mancini está perto de perder mais um atleta, este em definitivo. O atacante Denílson deve ser confirmado nos próximos dias como novo contratado do Atlético-MG. O jogador não compareceu na concentração para a partida contra o Internacional a fim de não estourar o limite de jogos que permitisse a transferência para outra equipe da Série A.

Ontem, o jogador treinou normalmente na Toca do Leão, enquanto seu empresário se reuniu na parte da tarde para definir o destino do atleta.

Os direitos econômicos de Denílson pertencem ao Granada, da Espanha, que emprestou o atacante ao Leão. Em caso de venda do atacante, o Vitória levaria um percentual por ter servido de vitrine.

Mas nem tudo são notícias negativas. Contra o Santos, Mancini terá os retornos do meia Yago e do atacante Rhayner. Ambos cumpriram supensão no jogo contra o Inter.

