Sem ondas, Pipe Masters é adiado mais uma vez no Havaí

Nesta terça-feira, 15, a organização do Pipe Masters decidiu mais uma vez não colocar as baterias na água e a expectativa recai para esta quarta-feira, quando está prevista a chegada de uma ondulação. O problema é que o campeonato precisa terminar até domingo e as perspectivas não são nada animadoras. O mais provável é que na quinta a etapa termine. A chamada será às 15h30 (de Brasília) e o evento terá transmissão da ESPN.

Para completar o campeonato, terão de ser realizadas mais 27 baterias: 12 na 3ª fase, quatro na 4ª fase, quatro na 5ª fase, quatro nas quartas de final, duas na semifinal e a final. Para que dê tempo para realizar a competição no horário que está liberado na praia, das 8h às 16h (pelas regras havaianas, antes das 8h e depois das 16h o local de competição tem de estar aberto ao público).

Assim, a etapa terá o formato de duas heats, ou seja, duas baterias na água simultaneamente, sendo que com 20 minutos de diferença entre uma e outra, nas fases 3, 5 e quartas de final. Isso significa que em quatro horas e meia é possível realizar a terceira fase, em duas horas define a quarta fase e em uma hora e 40 minutos faz a quinta fase. Ou seja, em um dia inteiro de boas ondas, pode-se chegar até as quartas de final.

Com isso, para quinta, 17, restaria a disputa das quartas de final, semifinal e final da competição, provavelmente no período da manhã no Havaí, à tarde para o Brasil, porque a ondulação vai enfraquecer no decorrer da quinta. Nos termos da disputa do título, como são muitas combinações possíveis, o campeão pode sair na quarta ou na quinta, se tiver competição.

